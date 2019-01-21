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Mısır basını: Beşiktaş ve Fenerbahçe, Kasımpaşalı Trezeguet'i istedi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

Mısır basını, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi istediği ve istenen bonservis bedeli sonrası iki kulübün de geri adım attığını yazdı. Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli de yaptığı açıklamada "Trezeguet için gelen 11 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedik" demişti.

Mısır basını: Beşiktaş ve Fenerbahçe, Kasımpaşalı Trezeguet'i istedi

Kanat oyuncusu arayışını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın gündemine Kasımpaşa'nın yükselen ismi Trezeguet'in girdiği belirtildi.

Mısır basınında yer alan detaylara göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe Trezeguet için Kasımpaşa ile temasa geçti ancak talep edilen bonservis bedelinin ardından geri adım attı. İki takımın da şu anda Trezeguet konusunda beklemeye geçtiği ancak transfer döneminin son günlerinde bir kez daha temasların gerçekleşebileceği kaydedildi.

"11 MİLYON EUROYU REDDETTİK"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Trezeguet ve Diagne için ciddi teklifler aldıklarını vurgularken, Mısırlı oyuncuya 11 milyon Euro teklif geldiğini belirtmişti.

Denizli yaptığı açıklamada, "Oyuncularımıza da ciddi teklifler oldu. Trezeguet'ye 11 milyon Euro'luk bir teklif vardı, kabul etmedik. Gerçekten önemli bir meblağ. Hedefine ulaşmak, yoluna devam etmek istiyorsan o ayarda oyuncu alman lazım" bilgisini paylaşmıştı.

YAZ AYLARINDA GALATASARAY DA İSTEDİ
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Mısırlı yıldız, Kasımpaşa'nın 5 milyon euroluk bonservis talebi sonrasında takımında kalmıştı. Bu sezon Süper Lig'in zirveye oynayan ekiplerinden biri olan Kasımpaşa'yı sürükleyen isimlerden Trezeguet, 17 maçta 5 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)

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Fenerbahçe Beşiktaş trezeguet Kasımpaşa

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