Mısır'ın en gizemli piramidi Bent Piramidi ziyarete açıldı

Bent Piramidi başkent Kahire'nin 40 km uzağında yer alıyor. Kazı ve restorasyon çalışması sebebiyle yıllardır ziyaretçi girişine kapalı olan Bent Piramidi'nde içerisinde mumyalar olan taş ve ahşaptan yapılmış lahitler bulunmuştu. Mısır Tarihi Eserler Bakanı Khaled el-Anany, piramitte bulunan lahitlerin MÖ. 664 ile 332 yılları arasına ait olduğunu ve lahitlerin arasında taş ve ahşaptan yapılan bazı gereçlerin bulunduğunu söyledi.

MÖ. 2600 civarında Mısır Firavunu Sneferu tarafından inşa edildiği düşünülen Bent Piramidi eşi benzeri olmayan iki iç yapıyı da bünyesinde barındırıyor. Bakan Khaled el-Anany, Bent Piramidi'nin MÖ. 2667 ila 2648 yılları arasında yapıldığı düşünülen Basamaklı Piramit ve MÖ. 2600 civarında yapıldığı tahmin edilen Meidum Piramidi arasında bir tür geçiş modeli olduğunu belirtti.

Yumuşak alüvyon kilden inşa edildiği ve bu sebeple yeterince sağlam bir yapı olmadığı için piramide Bent yani Eğri adı verildi.

İnşa edildiği dönemde dik 54 derece açılı bir piramit olarak tasarlanan Bent Piramidi inşaat aşaması sırasında yaşanan sorunlardan dolayı 43 derece oldu.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Mustafa Veziri, piramidi inşa eden mimarların, piramitte oluşan çatlaklar sebebiyle açıda değişiklik yapmak durumunda kaldığını açıkladı.

Mustafa Veziri ayrıca piramitte yapılan çalışmalar sırasında geniş taş blokları keşfedildiğini söyledi ve bunun bölgede daha çok antik lahit olabileceği anlamına geldiğini vurguladı.

Bent Piramidi'nin de yer aladığı Dahshur bölgesi yöneticisi Mohamed Shiha, Firavun Sneferu'nun nerede gömüldüğünü bilmediklerini fakat firavunun mumyasının Bent Piramidi'nin içerisinde olabileceğini ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bölgeyi ziyaret edecek olan turistler piramidin kuzey tarafında yer alan 79 metrelik tüneli ve tünelin sonunda bulunan iki odayı görme fırsatı bulacak.

Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze kadar ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında yer aldığı Mısır Piramitleri'nin kim tarafından ve ne amaçla yapıldığına dair çok sayıda teori mevcut. Bu teorilerden en popüleri kuşkusuz piramitlerin Dünya dışı akıllı yaşam formları tarafından yaptırılması.

Mısır'ın Erken Hanedan Dönemi'nde önemli vazifelerde bulunan kişilerin mezarının üzerine mastaba adı verilen tepesi düz odacıklar inşa edilirdi. Mastabaların ilk örnekleri günümüzde Sakkara kentinde yer alan ve Mısır'da yapılan ilk piramit olarak kabul edilen Basamaklı Piramit'tir.