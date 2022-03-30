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  4. Mısır Milli Takımı'na saldırdılar! "Irkçılık, yaralanma..."

Mısır Milli Takımı'na saldırdılar! "Irkçılık, yaralanma..."

30.03.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'ı konuk eden Senegal'in taraftarları, takım kafilesine bir saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda camlarının kırılması nedeniyle bazı oyuncuların hafif yaralandığı kaydedildi. Mısır'ın yıldız ismi Muhammed Salah'a ise ırkçı saldırıda bulunuldu.

Mısır Milli Takımı'na saldırdılar! "Irkçılık, yaralanma..."
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Mısır Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'le oynadıkları ve penaltı atışları sonucunda finallere gitme şansını yitirdikleri play-off turu rövanş maçı öncesinde yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve takım arkadaşlarına ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu maç öncesinde Senegalli taraftarların bulunduğu tribünlere özellikle Salah ve bazı Mısırlı oyuncuları hedef alan ırkçılık içerikli pankartlar asıldığı belirtildi.

BAZI OYUNCULAR YARALANDI

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Takım kafilesini taşıyan otobüse karşılaşma öncesinde bazı Senegalli taraftarlarca saldırı düzenlendiği ve aracın camlarının kırılması nedeniyle bazı oyuncuların hafif yaralandığı da kaydedildi. Mısırlı oyuncular mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerden şişe ve taş fırlatıldığı, bu olayların video ve fotoğraflarla kayıt altına alındığı da vurgulandı.

BAŞVURU YAPILDI

Mısır, söz konusu saldırılar nedeniyle Senegal aleyhinde FIFA ve Afrika Futbol Konfederasyonuna (CAF) başvuruda bulunduğunu da belirtti.

Mısır'ın evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Senegal, konuk ettiği rakibine 90 dakika sonunda aynı skorla üstünlük sağlamış ve uzatma bölümünde gol olmayan maçı ev sahibi ekip, penaltılar sonunda 3-1 kazanarak 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmişti. Maçın son bölümünde penaltı kullanan Mısırlı oyuncuların gözlerine tribünlerden lazer tutulurken, Salah ve Galatasaraylı Mustafa Muhammed, penaltıyı golle sonuçlandıramayan oyuncular arasında yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Senegal
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