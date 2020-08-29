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Mısır Piramitleri ile ilgili ilk defa duyacağınız gerçekler! Gizemi hala çözülemedi...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Mısır Piramitleri, dünya üzerinde bulunan ve binlerce yıl öncesinden günümüze kadar ulaşmış anıt mezarların en büyükleri ve en eskileri. Nasıl yapıldıkları hala kesin olarak bilinmemekle birlikte haklarında birçok teorinin üretildiği Mısır Piramitleri, gizemli oldukları kadar oldukça enteresan özelliklere sahip.

Mısır Piramitleri ile ilgili ilk defa duyacağınız gerçekler! Gizemi hala çözülemedi...

Mısır Piramitleri, Eski Krallık Dönemi'nden itibaren Orta Krallık Dönemi'ne kadar yaşamış firavunlar ve eşleri için anıt olarak inşa edilen ve kabirlerinin de içlerinde bulundukları yapılar. Bugüne kadar 100'den fazla piramit keşfedildi ve Eski Mısır'da her gelen firavun kendisinden önceki firavun için inşa edilen piramitten daha ihtişamlı bir piramit yaptırmak istiyordu.

Her biri neredeyse 2.5 ton olduğu düşünülen kaya blokların kızaklar üstünde kaydırılarak inşa edildiği düşünülen devasa piramitler; matematik, fizik ve geometri bilimlerinin sonuna kadar kullanılarak inşa edildiği harika yapılar olarak günümüze kadar ulaştı. Bu hayranlık uyandıran yapıların ise oldukça ilginç bazı özellikleri mevcut.

PİRAMİTLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

  • Piramit hangi firavun için inşa edildiyse mezarının bulunduğu odaya; firavunun doğum günü ve tahta çıktığı günler olmak üzere yılda iki kez güneş girer.

  • Kesik ve yanık gibi yaraların piramitlerin içinde daha hızlı bir şekilde iyileştiği gözlemlenmiş.

  • Piramitlerin içerisinde radar ve sonar gibi cihazlar çalışmaz.

  • Mumyalarda radyoaktif madde bulunmasından dolayı; mumyaları keşfeden arkeologlar kansere yakalanarak hayatlarını kaybetmiş.

  • Piramitlerin içerisinde birkaç gün kalan süt bozulmadan yoğurt haline dönüşür.

  • Çöp bidonu içerisinde bulunan yemek artıkları, piramidin içerisinde etrafa kötü kokular yaymadan direkt olarak mumyalaşmaya başlar.

  • Bitkilerin piramit içerisinde daha hızlı büyüdüğü keşfedildi.

  • Piramitlerin içi kışın sıcak yazın ise soğuk olur.

  • Piramitlerinin bazı odalarında ne olduğu hala bilinmiyor. Araştırmacıların çoğu ya kaybolmuş ya da odaların etrafında dolaşmalarına rağmen bir türlü içerine girecek yolu bulamamışlar.

  • Büyük Piramit, dünyanın kara kütlesinin tam merkezinde yer alır.

  • Keops Piramidi'nin yüksekliğinin 1 milyar ile çarpılması sonucu; dünyanın güneşe olan uzaklığı bulunur. (yaklaşık olarak 149.504.000 km)

  • Piramitlerin nasıl yapıldığına dair gizem hala sırrını koruyor. İşçilerin olağanüstü çabalarla günde 10 metreküp kaya bloğunu yerleştirebildiğini düşünürsek, Keops Piramidinde bulunan 2.5 milyon metreküp taşı yerleştirebilmek için yaklaşık 250.000 gün yani 664 yıl geçmesi gerekiyor. Oysa ki piramitlerin inşası yaklaşık olarak 20-30 arasında tamamlandı.

  • Keops Piramidi'nin taban alanının yüksekliğinin iki katına bölünmesiyle matematikteki pi sayısı (3,14) elde edilir.

  • Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, denizleri ve karaları iki eş parçaya böler.

  • Dünya haritasını düz olarak kabul edersek; Mısır Piramitleri dünyanın tam merkezinde yer alır.

  • Piramitlerin inşası için kullanılan taşların ağırlığı bazı piramitlerde 20 tona kadar ulaşıyor ve bu taşların getirilebileceği en yakın mesafedeki yer; piramitlerden yüzlerce kilometre daha uzakta.
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