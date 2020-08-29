Mısır Piramitleri ile ilgili ilk defa duyacağınız gerçekler! Gizemi hala çözülemedi...

Mısır Piramitleri, Eski Krallık Dönemi'nden itibaren Orta Krallık Dönemi'ne kadar yaşamış firavunlar ve eşleri için anıt olarak inşa edilen ve kabirlerinin de içlerinde bulundukları yapılar. Bugüne kadar 100'den fazla piramit keşfedildi ve Eski Mısır'da her gelen firavun kendisinden önceki firavun için inşa edilen piramitten daha ihtişamlı bir piramit yaptırmak istiyordu.

Her biri neredeyse 2.5 ton olduğu düşünülen kaya blokların kızaklar üstünde kaydırılarak inşa edildiği düşünülen devasa piramitler; matematik, fizik ve geometri bilimlerinin sonuna kadar kullanılarak inşa edildiği harika yapılar olarak günümüze kadar ulaştı. Bu hayranlık uyandıran yapıların ise oldukça ilginç bazı özellikleri mevcut.

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