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Mısır pişirirken yapılan en büyük hata! Lezzetini bozuyor

Yaz aylarının sevilen lezzetlerinden mısır, doğru pişirilmediğinde tat ve dokusunu kolayca kaybedebiliyor. Uzmanların dikkat çektiği en büyük hata ise mısırı gereğinden fazla pişirmek.

Mısır pişirirken yapılan en büyük hata! Lezzetini bozuyor
Nilgün Arabacı

Mısır haşlarken birkaç dakikalık fazla ısı bile taneleri sulu ve gevrek yapısından uzaklaştırarak kuru ve sert hale getirebiliyor.

MISIR PİŞİRİRKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Mısır, koçan halinde pişirildiğinde zaten başlı başına lezzetli bir yiyecek. Ancak farklı pişirme yöntemleriyle de hazırlanabilen mısır, mutfakta tahmin edilenden çok daha fazla kullanım alanına sahip.

Haşlanabilir, farklı tariflerin içerisine eklenebilir veya fırınlanarak tatlı tariflerinde bile kullanılabilir. Ancak hangi yöntem tercih edilirse edilsin, dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri pişirme süresini fazla uzatmamak.

Mısırı fazla pişirmek, tanelerin doğal yapısını bozarak kuru ve sert bir kıvam almasına neden olabiliyor. Özellikle koçan halindeki mısırın kaynar suda veya ızgarada uzun süre tutulması, başlangıçtaki parlak, sulu ve gevrek yapının kaybolmasına yol açıyor.

Mısır pişirirken yapılan en büyük hata! Lezzetini bozuyor 1

RENGİ DEĞİŞTİĞİNDE KONTROL EDİN

Mısırın pişip pişmediğini anlamanın en kolay yollarından biri tanelerin görünümüne dikkat etmek.

Pişirme sırasında taneler dolgunlaşmaya ve biraz daha koyu sarı bir renge dönmeye başladığında mısırın hazır olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu aşamadan sonra pişirmeye devam etmek yerine ocaktan almak daha iyi sonuç verebilir.

Mısırın hafif az pişmiş kalması, fazla pişirilmesinden daha iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Böylece mısırın kendine özgü tatlı aroması ve gevrek dokusu daha iyi korunabiliyor.

Özellikle taze ve tatlı mısır kullanıldığında, kısa sürede doğru kıvamı yakalamak lezzetin korunmasında önemli rol oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mısır
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