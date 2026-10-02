Hem lif hem antioksidan kaynağı! Diyetisyen bu küçük meyveye dikkat çekti

Diyetisyen Alexis Supan, yaban mersininin neden beslenme düzeninde daha fazla yer alması gerektiğini anlattı. İşte yaban mersininin faydaları...

ADETA ANTİOKSİDAN BOMBASI

İyi bir antioksidan kaynağı olan yaban mersini, düzenli olarak tüketildiğinde hücrelere zarar verebilen kararsız moleküller olarak tanımlanan serbest radikallere karşı vücudun savunma mekanizmalarını destekliyor.

Yaban mersini aynı zamanda lif açısından da oldukça zengin. Diyetisyen Supan, lif tüketiminin kolesterol seviyelerinin kontrolüne yardımcı olabileceğini ve genel sağlık açısından farklı faydalar sağlayabileceğini belirtiyor.

C VE K VİTAMİNİ AÇISINDAN DA ZENGİN

Yaban mersininin içerdiği vitaminler de dikkat çekiyor. Meyve, bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekleyen C vitamini ile kemik sağlığında rol oynayan K vitamini içeriyor. Üstelik yaban mersinini günlük beslenmeye dahil etmek oldukça kolay. Yulaf ezmesine eklenebileceği gibi tek başına ara öğün olarak da tüketilebiliyor.

DİYETİSYENDEN DONDURULMUŞ ATIŞTIRMALIK ÖNERİSİ

Birçok meyveye kıyasla şeker içeriği düşüktür. Bu sebeple doktorları onay verdiği sürece şeker hastaları da kontrollü bir şekilde tüketebilir. En uygun tüketim şekli genellikle taze veya dondurulmuş, ilave şekersiz yaban mersini olur. Tek başına tüketilebileceği gibi şekersiz yoğurt veya bir miktar kuruyemişle birlikte tüketmek de tercih edilebilir. Meyve suyu, şeker eklenmiş kurutulmuş yaban mersini ve şuruplu ürünler ise kan şekerini daha hızlı yükseltebildiği için daha dikkatli tüketilmelidir.

Bağırsak sağlığına katkıda bulunabilir. İçerdiği lif, bağırsakların düzenli çalışmasını destekler.