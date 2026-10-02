YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Hem lif hem antioksidan kaynağı! Diyetisyen bu küçük meyveye dikkat çekti

Son dönemin popüler meyvelerinden biri olan yaban mersini, küçük tanelerine rağmen zengin besin içeriğiyle dikkat çekiyor. Lif ve antioksidan açısından zengin olan yaban mersini, kolesterol seviyelerinin kontrolüne yardımcı olmasının yanı sıra C ve K vitamini de içeriyor.

Hem lif hem antioksidan kaynağı! Diyetisyen bu küçük meyveye dikkat çekti
Gökçen Kökden

Diyetisyen Alexis Supan, yaban mersininin neden beslenme düzeninde daha fazla yer alması gerektiğini anlattı. İşte yaban mersininin faydaları...

ADETA ANTİOKSİDAN BOMBASI

Hem lif hem antioksidan kaynağı! Diyetisyen bu küçük meyveye dikkat çekti 1

İyi bir antioksidan kaynağı olan yaban mersini, düzenli olarak tüketildiğinde hücrelere zarar verebilen kararsız moleküller olarak tanımlanan serbest radikallere karşı vücudun savunma mekanizmalarını destekliyor.

Yaban mersini aynı zamanda lif açısından da oldukça zengin. Diyetisyen Supan, lif tüketiminin kolesterol seviyelerinin kontrolüne yardımcı olabileceğini ve genel sağlık açısından farklı faydalar sağlayabileceğini belirtiyor.

C VE K VİTAMİNİ AÇISINDAN DA ZENGİN

Yaban mersininin içerdiği vitaminler de dikkat çekiyor. Meyve, bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekleyen C vitamini ile kemik sağlığında rol oynayan K vitamini içeriyor. Üstelik yaban mersinini günlük beslenmeye dahil etmek oldukça kolay. Yulaf ezmesine eklenebileceği gibi tek başına ara öğün olarak da tüketilebiliyor.

DİYETİSYENDEN DONDURULMUŞ ATIŞTIRMALIK ÖNERİSİ

Hem lif hem antioksidan kaynağı! Diyetisyen bu küçük meyveye dikkat çekti 2

Birçok meyveye kıyasla şeker içeriği düşüktür. Bu sebeple doktorları onay verdiği sürece şeker hastaları da kontrollü bir şekilde tüketebilir. En uygun tüketim şekli genellikle taze veya dondurulmuş, ilave şekersiz yaban mersini olur. Tek başına tüketilebileceği gibi şekersiz yoğurt veya bir miktar kuruyemişle birlikte tüketmek de tercih edilebilir. Meyve suyu, şeker eklenmiş kurutulmuş yaban mersini ve şuruplu ürünler ise kan şekerini daha hızlı yükseltebildiği için daha dikkatli tüketilmelidir.

Bağırsak sağlığına katkıda bulunabilir. İçerdiği lif, bağırsakların düzenli çalışmasını destekler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilosu 800 lirayı gördü! Türkiye'nin her yerinden talep varKilosu 800 lirayı gördü! Türkiye'nin her yerinden talep var
Susuz yetişiyor, Japonya'dan talep yağıyor! Altın sarısı ürünün hasadı başladıSusuz yetişiyor, Japonya'dan talep yağıyor! Altın sarısı ürünün hasadı başladı

Anahtar Kelimeler:
yaban mersini meyve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon!

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon!

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı

İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.