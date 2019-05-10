Mısır yedikten sonra sakın bu hataya düşmeyin

Süt mısırın kokusu tadından önce cezbeder. Özellikle yaz akşamlarında mısır kemirmeye doyamayız değil mi? Hemen hemen herkesin severek tükettiği bu besin, ne yazık ki yanlış yemek kombinasyonu yüzünden sağlığınızı tehlikeye atabilir.

Mısır yedikten sonra su içmek şiddetli karın ağrısına ve şişkinliğe neden olur, aynı zamanda sindirim sistemi ciddi anlamda yavaşlar. Bunun nedeni ise mısırın karmaşık karbonhidrat ve nişasta içermesidir. Bu içeriğe sahip bir besin üzerine su içmek, midede gaz salımı yaratır. Bu da beraberinde mide ağrısı getirir.

Eğer mısır yedikten sonra mide ağrısı, şişkinlik, sindirim problemleri yaşıyorsanız aslında mısır size dokunmuyordur. Yanlış olan şey mısırın su ile midenizde buluşmasıdır. Bu gibi sorunlar yaşamamak için mısır yedikten sonra su içmeye bir süre ara vermeniz mantıklı olandır. Uzmanlara göre bu ara verme süresi yaklaşık olarak 45 dakikadır.

Küçük bir uyarı daha!

Uzmanlar mısırı haşladıktan sonra uzun süre bekletilmemesi gerektiğini, kısa sürede yenmesini tavsiye ediyor. Çünkü uzun süre bekleyen mısır mide problemlerine neden olan zararlı bakterilerin vücuda girmesine neden olabilir.



