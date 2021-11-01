İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Bursa temsilcisi Finalspor, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 71-69 kazandı.



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