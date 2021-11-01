YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

01.11.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 5. hafta yapılan tek maçla sona erdi

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Bursa temsilcisi Finalspor, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 71-69 kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptıKorkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptı
PARTNERAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydiAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydi
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştüTFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:53
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.