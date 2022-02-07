İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18. hafta, ertelenen tek müsabaka haricinde tamamlandı.

Ligde günün tek maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor'u konuk etti.

Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın normal süresi 78-78 eşitlikle sona erdi. Uzatmaya giden karşılaşmayı konuk takım 94-88 kazandı.

Bu haftada oynanması gereken HDI Sigorta Antalya Güneşi-Sigortam.net maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.



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