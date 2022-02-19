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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

19.02.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 20. haftasında 2 müsabaka oynandı

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. haftasına 2 maçla devam edildi.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

HDI Sigorta Antalya Güneşi-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 78-101

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol: 89-78

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