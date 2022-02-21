İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. haftası, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Samsunspor, sahasında Sigortam.net'i 66-61 mağlup etti.

Ligde bu hafta oynanması gereken Mamak Belediyespor-Fethiye Belediyespor karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.



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