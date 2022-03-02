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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

02.03.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TED Ankara Kolejliler: 87 - Akhisar Belediye Basketbol: 65

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta TED Ankara Kolejliler, Akhisar Belediye Basketbol'u 87-65 yendi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-13 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 44-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin sonunda farkı 17'e (65-48) çıkaran TED Ankara Kolejliler, sahadan 87-65 galibiyetle ayrıldı.

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