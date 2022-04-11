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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

11.04.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 109 - Beysu Konyaspor Basketbol: 102

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26. haftanın son maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beysu Konyaspor Basketbol'u 109-102 yendi.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 54-50 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta daha etkili olan ve skor üstünlüğünü yakalayan konuk ekip, son çeyreğe 84-76 önde girdi.

Son çeyrekte toparlanan ve yeniden öne geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, salondan 109-102 galip ayrıldı.

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