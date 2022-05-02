Salon: Tarık Almış

Hakemler: Yücel Çilingir, Fatih Güler, Mesut Öztürk

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Watkins 20, Ahmet Fatih Cantitiz 2, Tuna Han Dikmen 4, Sercan Topçu 8, Williamson 18, Hüseyin Akın Kandemir 13, Mustafa Baki Görür 18, Koray Uzunhasan 3, Tolga Kaan Birer 9, Berkay Sinirlioğlu, Recep Doğrusöz, Kaan Oray 3

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Ümit Sonkol 8, Dukes 7, Bragg 22, Ömercan Engin 9, Sercan Ergin 5, Mustafa Kürşad Özdemir, Burak Can Dilmaç 10, Reha Öz 3, Fatih Kızılca 2, Bartu Yılmaz 5, Batuhan Dikmen

1. periyot: 30-15

Devre: 50-30

3. periyot: 75-59

MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98-71 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla son hafta öncesinde ligi lider bitirmeyi garantiledi ve gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcular, coşkularını taraftarlarıyla paylaştı.



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