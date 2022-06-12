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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

12.06.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor: 96 - Beysu Konyaspor Basketbol: 99 - Beysu Konyaspor Basketbol seride durumu 1-1'e getirdi

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Fatih Güler, Berk Kurtulmuş

Samsunspor: Utku Saraloğlu 4, Mert Gizir 10, Gökhan Aydın 24, İzzet Türkyılmaz 5, Ercan Bayrak 4, Mert Ali Sert 4, Friday 13, Burak Eşlik 8, Ege Yaşar 5, Frazier 14, Göktuğ Baş 5

Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 17, Mert Konuk 6, Morgan 28, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 5, Hazer Avcı, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 3, Can Altıntığ 2, Umut Geçen, Tayfun Erülkü 17, Derek 19

1. Periyot: 22-22

Devre: 44-34

3. Periyot: 64-62

Normal süre: 85-85

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beysu Konyaspor Basketbol, deplasmanda Samsunspor'u uzatmada 99-96 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

İlk çeyrek her iki takımın da karşılıklı basketleriyle 22-22 berabere tamamlandı.

İkinci çeyrekte etkili oyununu artıran kırmızı-beyazlı takım, devreyi 10 sayı farkla 44-34 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta sonlarına doğru Samsunspor tribünlerinden gelen yabancı maddeden dolayı Beysu Konyaspor Basketbol takımı soyunma odasına gitti. Yaklaşık 10 dakika duran oyun kaldığı yerden devam ederken Samsunspor periyodu 64-62 önde geçti.

Dördüncü çeyrekte Beysu Konya Basketbol öne geçti ve farkı bir ara 7 sayıya kadar çıkardı. Ancak Samsunspor son saniyelerde bulduğu basketler ile durumu 85-85 yaparak maçı uzatmaya götürdü.

Beysu Konyaspor Basketbol uzatmalarda rakibine üstünlük kurarak maçı 99-96 kazandı.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin üçüncü maçı, 16 Haziran Perşembe günü Beysu Konyaspor'un ev sahipliğinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

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