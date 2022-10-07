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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

07.10.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağdaş Bodrumspor: 90 - Samsunspor: 86

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu oynanan tek maçla başladı.

Ligin açılış maçında Çağdaş Bodrumspor, Samsunspor'u konuk etti. Bodrumspor Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 50-45 önde tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 90-86 kazandı.

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