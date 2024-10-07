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Miss Russia 2024 güzellik yarışmasının kazananı Valentina Alekseeva... Çok beğenildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.10.2024 13:51
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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen günlerce gündeme gelmişti. Şimdi de sosyal medyada Miss Russia 2024 güzellik yarışmasının kazananı Valentina Alekseeva konuşuluyor.

Miss Russia 2024 güzellik yarışmasının kazananı Valentina Alekseeva... Çok beğenildi

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen günlerce gündem oldu. Başarılı isim sosyal medyada "Şabaniye"ye benzetildi, eleştirildi, zorbalığa maruz kaldı.

Doktor olan İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

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İdil Bilgen'in konuşulmasından günler sonra Miss Russia 2024 güzellik yarışmasının kazananı belli oldu. Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden 18 yaşındaki Valentina Alekseeva birinci oldu.

Barvikha Luxury Village konser salonunda gerçekleştirilen finalde, Valentina Alekseeva birinciliği elde ederken, Togliatti'den Irina Mironova ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova ise üçüncü oldu.

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Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimi alıyor ve doktor olmayı hayal ediyor.

Genç isim 73. Kainat Güzeli (Miss Universe) Yarışması’nda Rusya’yı temsil edecek.

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Valentina Alekseeva 1 milyon ruble ödül kazandı.

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İdil Bilgen
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