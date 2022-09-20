MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında?

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında?

20.09.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022 heyecanı devam ederken Miss Turkey'i geçtiğimiz yıl birinci olarak tamamlayan Dilara Korkmaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında?

Dilara Korkmaz, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştu. 20 Eylül akşam saatlerinde Miss Turkey 2022 heyecanı devam ederken Dilara Korkmaz hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında ve nereli?

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

23 yaşındaki Dilara Korkmaz, 1,77 cm boyundadır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Korkmaz'ın ablası da 2010 yılındaki yarışmada 4. olmuştu.

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında ve nereli?

Instagram'da 129 bin takipçisi olan Korkmaz, 'dilarakorkmaz_' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında ve nereli?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir?
İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Erken final kararıİddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Erken final kararı
Suç duyurusunda bulunan Erbil'e ağzına geleni söyledi! "Kızları nasıl soyundururum..."Suç duyurusunda bulunan Erbil'e ağzına geleni söyledi! "Kızları nasıl soyundururum..."
Anahtar Kelimeler:
Dilara Korkmaz miss turkey 2021
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncudan skandal paylaşım! "Döver bayıltır sen uyurken de s...m"

Ünlü oyuncudan skandal paylaşım! "Döver bayıltır sen uyurken de s...m"

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Savaşın seyrini değiştirecek karar!

Savaşın seyrini değiştirecek karar!

51 yaşında hayata veda etti! Kurtlar Vadisi...

51 yaşında hayata veda etti! Kurtlar Vadisi...

Metro çalışması sırasında vinç devrildi: 2 ölü

Metro çalışması sırasında vinç devrildi: 2 ölü

100 milyon liralık altın vurgunu! Altınları eritip buhar oldular

100 milyon liralık altın vurgunu! Altınları eritip buhar oldular

İlginizi Çekebilir

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.