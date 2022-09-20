Dilara Korkmaz, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştu. 20 Eylül akşam saatlerinde Miss Turkey 2022 heyecanı devam ederken Dilara Korkmaz hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

23 yaşındaki Dilara Korkmaz, 1,77 cm boyundadır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Korkmaz'ın ablası da 2010 yılındaki yarışmada 4. olmuştu.

Instagram'da 129 bin takipçisi olan Korkmaz, 'dilarakorkmaz_' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.





