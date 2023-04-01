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  4. Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

01.04.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022 yarışmasında Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek kraliçe tacını takmıştı. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aşkını ilan etti. Nursena Say'ın sevgilisi ile fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Miss Turkey güzeli Nursena Say aşka geldi. Sevgilisi ile fotoğrafını paylaşan ünlü isme binlerce beğeni ve yorum yapıldı Ünlü model, avukat sevgilisiyle fotoğrafını yayınlayarak, aşkını şu sözlerle ifade etti;

Türkiye güzeli, "Hayatıma girdin... Tüm nehirlerin senin yansımanı, tüm yolların senin adımlarını beklediği bir krallığa geldiğin gibi" ifadelerini kullandı.

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Takipçileri ise; ''Harika çift'', ''En sevdiğim çift'', Sizi ''seviyorum'', '' -Çok yakışmışsınız'' gibi yorumlar yaptılar.

Nursena Say 5

Miss Turkey birincisi olan Nursena Say, 24 yaşında ve 1.80 boyundadır. Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur.

Nursena Say 4

1 yıllık mimarlık deneyimi olduğunu söylyen Say, öğrencilik döneminde oyunculuk ve modellik yaptığını da belirtmişti.

Nursena Say 1

Nursena Say 2

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