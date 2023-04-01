Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Miss Turkey güzeli Nursena Say aşka geldi. Sevgilisi ile fotoğrafını paylaşan ünlü isme binlerce beğeni ve yorum yapıldı Ünlü model, avukat sevgilisiyle fotoğrafını yayınlayarak, aşkını şu sözlerle ifade etti;

Türkiye güzeli, "Hayatıma girdin... Tüm nehirlerin senin yansımanı, tüm yolların senin adımlarını beklediği bir krallığa geldiğin gibi" ifadelerini kullandı.

Takipçileri ise; ''Harika çift'', ''En sevdiğim çift'', Sizi ''seviyorum'', '' -Çok yakışmışsınız'' gibi yorumlar yaptılar.

Miss Turkey birincisi olan Nursena Say, 24 yaşında ve 1.80 boyundadır. Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur.

1 yıllık mimarlık deneyimi olduğunu söylyen Say, öğrencilik döneminde oyunculuk ve modellik yaptığını da belirtmişti.





