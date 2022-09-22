Miss Turkey 2022'de torpil mi var? Demet Akalın'ın imasına Neşe Erberk'ten yanıt

Miss Turkey 2022 yarışmasında Nursena Say Türkiye güzeli olurken, Aleyna Şirin ikinci, Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü oldu. Sosyal medyada Selin Erbek'in derece almasında annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yorumları öne çıktı.

1983'te Türkiye ve 1984'de de Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan'ın dereceye girmesine dair Demet Akalın da kendini tutamadı.

TORPİL İMASI

Demet Akalın favorisi Zeynep Elif Özal dereceye giremeyince sosyal medyadan “Şu kızı nasıl harcadınız? Bilgi yarışması değil ki bu” diye tepki gösterdi.

Akalın paylaşımın devamında Neşe Erberk’in kızı Selin Erberk Gurdikyan’ın üçüncü olmasını eleştirdi. "Hira’ya ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın” diyerek torpil imasında bulundu. Demet Akalın'ın bu sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

Neşe Erberk ise bu yorumun altında kalmadı. Erberk torpil imasına "Demet Akalın'ınki talihsiz bir açıklama diyorum. Demet'i öpüyorum" dedi.

"JÜRİYİ ETKİLEMİŞ OLSAYDIM..."

Neşe Erberk kızıyla ilgili açıklamasında ise "'Erberk' soyadını kullanmak Selin'in kendi tercihi. Bu durum gurur verici değil mi? Yazmasaydı 'meğerse Neşe Erbek'in kızıymış saklamış' diyecekler. Benim kızım hiçbir şey saklamadan kendini ifade etti. Jüriyi etkilemiş olsaydım birincilik tacını takardı. Dürüstçe söyleyeyim ben kızımı 1. görmek istiyordum. Sonuçtan memnun değilim ama saygı duyuyorum tabii ki..."



