Miss Turkey güzeli Aslı Sümen Real Madrid Liverpool maçında sevgilisinin boynuna atkı doladı

2017 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Aslı Sümen, sosyal medyada paylaştığı tweetler yüzünden Itır Esen’den taç geri alınınca yarışmada birinci olmuştu. Yarışmanın ardından oyunculuğa başlayan Sümen, sevgilisi Chris Bann ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Miss Turkey güzeli sevgilisi ile Real Madrid Liverpool maçına gitti.

Sümen maçta sevgilisinin boynuna atkı doladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar büyük beğeni topladı.

1994 yılında Mersin'de doğan Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

18 Kasım 2017 tarihinde Çin'de yapılan 'Miss World' yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Sümen, ODTÜ' te Eşli Danslar Topluluğu'nda yarışarak üniversitesini temsil etmiştir.



