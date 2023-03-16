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Miss Turkey güzeli Aslı Sümen Real Madrid Liverpool maçında sevgilisinin boynuna atkı doladı

16.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 Miss Turkey güzeli Aslı Sümen, sevgilisi Chris Bann ile Real Madrid - Liverpool maçına gitti. Sümen sevgilisinin boynuna atkı doladığı anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Miss Turkey güzeli Aslı Sümen Real Madrid Liverpool maçında sevgilisinin boynuna atkı doladı

2017 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Aslı Sümen, sosyal medyada paylaştığı tweetler yüzünden Itır Esen’den taç geri alınınca yarışmada birinci olmuştu. Yarışmanın ardından oyunculuğa başlayan Sümen, sevgilisi Chris Bann ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Miss Turkey güzeli sevgilisi ile Real Madrid Liverpool maçına gitti.

Sümen maçta sevgilisinin boynuna atkı doladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar büyük beğeni topladı.

Aslı Sümen kapak foto

1994 yılında Mersin'de doğan Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

Aslı Sümen 2

18 Kasım 2017 tarihinde Çin'de yapılan 'Miss World' yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Sümen, ODTÜ' te Eşli Danslar Topluluğu'nda yarışarak üniversitesini temsil etmiştir.

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