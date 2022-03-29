MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

29.03.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağış kampanyası için katıldığı bir YouTube programında kendisine sorulan soruları bilemeyen Miss Turkey güzeli Şevval Şahin o görüntülerin ardından oldukça konuşuluyor. Instagram'da bornozlu pozunun ardından bikinili poz veren Şahin fit vücuduyla büyüledi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in Instagram pozları olay oluyor. Kusursuz vücuduyla bikinili pozlarını paylaşan Şevval Şahin çok sayıda yorum aldı.

ŞEVVAL ŞAHİN BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

22 yaşındaki model Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

Aksesuarlarıyla dikkat çeken Şahin'in kusursuz fiziği, takipçilerinden tam not aldı.
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

Bazı takipçileri Şahin'i, dünyaca ünlü star Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'a benzetti.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

Şahin'in bikinili pozuna, "Hailey Bieber sandım", "Çok güzelsin", "Barbie" gibi yorumlar geldi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

Doğu Londra Üniversitesi'nde eğitim alan Şahin 1,82 cm boyundadır.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

Türk model Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi seçildi.
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü fenomen takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'Ünlü fenomen takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'
Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokatTörende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat
Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

Başkenti bilemedi! İmirzalıoğlu'dan tokat gibi yanıt

Başkenti bilemedi! İmirzalıoğlu'dan tokat gibi yanıt

Muhtar maaşlarına 'asgari ücret' düzenlemesi! 4253 lira...

Muhtar maaşlarına 'asgari ücret' düzenlemesi! 4253 lira...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.