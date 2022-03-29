Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bornozlu pozunun ardından bikinili pozunu paylaştı! 'Hailey Bieber sandım'

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in Instagram pozları olay oluyor. Kusursuz vücuduyla bikinili pozlarını paylaşan Şevval Şahin çok sayıda yorum aldı.
22 yaşındaki model Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı.
Aksesuarlarıyla dikkat çeken Şahin'in kusursuz fiziği, takipçilerinden tam not aldı.
Bazı takipçileri Şahin'i, dünyaca ünlü star Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'a benzetti.
Şahin'in bikinili pozuna, "Hailey Bieber sandım", "Çok güzelsin", "Barbie" gibi yorumlar geldi.
Doğu Londra Üniversitesi'nde eğitim alan Şahin 1,82 cm boyundadır.
Türk model Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi seçildi.
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