Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

Şevval Şahin özel hayatı ve kariyeriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eklere 'eclair' diyen Şevval Şahin sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 22 yaşındaki Şevval Şahin, Instagram'daki son pozuyla sınır tanımadı.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle İbiza'dan paylaşım yaptı.

Şahin'in kıyafeti takipçilerini ikiye böldü. Kimi elbisesini beğenirken kimi takipçisi de renginden dolayı eleştirdi.

Ünlü ismin geçtiğimiz günlerde yatak odasından verdiği poz çok konuşulmuştu.

"DAVA FALAN AÇMADIM"

Şahin'in telefonunun hack'lendiği ve eski sevgilisinin yakın çevresine cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.

Konuyla alakalı açıklama yapan Şahin, “Çıkan haberler doğru değil. Şantaj haberleri tamamen yalan. Tehdit falan etmiyor. Kendi hayatlarımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım” dedi.

Ayrıca 1,82 boyundaki model, "Şu an kendi kendimi geliştiriyorum. Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim” ifadelerini kullandı.





