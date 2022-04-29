MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

29.04.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler ismi Şevval Şahin cesur Instagram paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yatak odası pozunu paylaşan Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den bu defa derin göğüs dekolteli poz geldi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

Şevval Şahin özel hayatı ve kariyeriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eklere 'eclair' diyen Şevval Şahin sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 22 yaşındaki Şevval Şahin, Instagram'daki son pozuyla sınır tanımadı.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle İbiza'dan paylaşım yaptı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

Şahin'in kıyafeti takipçilerini ikiye böldü. Kimi elbisesini beğenirken kimi takipçisi de renginden dolayı eleştirdi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

Ünlü ismin geçtiğimiz günlerde yatak odasından verdiği poz çok konuşulmuştu.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

"DAVA FALAN AÇMADIM"

Şahin'in telefonunun hack'lendiği ve eski sevgilisinin yakın çevresine cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

Konuyla alakalı açıklama yapan Şahin, “Çıkan haberler doğru değil. Şantaj haberleri tamamen yalan. Tehdit falan etmiyor. Kendi hayatlarımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım” dedi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

Ayrıca 1,82 boyundaki model, "Şu an kendi kendimi geliştiriyorum. Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim” ifadelerini kullandı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den derin göğüs dekolteli poz!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini elbisesiyle poz verdi! "41 kere maşallah"Mini elbisesiyle poz verdi! "41 kere maşallah"
Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu?

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu?

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

İlginizi Çekebilir

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Dehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldırdı

Dehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldırdı

Fotoğrafı yasaklanınca isyan etti! “Cinsel özgürleştirilmiş...”

Fotoğrafı yasaklanınca isyan etti! “Cinsel özgürleştirilmiş...”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.