Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil etmişti! 1952 Türkiye güzeli Gelengül Erman hayatını kaybetti

1952 Türkiye Güzeli yarışmasının birincisi Gelengül Melek Erman hayatını kaybetti. Erman, Türkiye'yi 1952 yılında Los Angeles'taki Long Beach sahilinde ilk kez düzenlenen Miss Universe'de temsil etmişti.

Dünyanın 30 ülkesinden gelen güzellerle yarışan Gelengül Melek Tayfuroğlu, Amerika'dan bir derece alamayarak dönmüştü.

Rus annesinin ısrarıyla yarışmaya katılan, güzelliğiyle dikkat çeken Tayfuroğlu, İstanbul'a geldiğinde film çekimi için yönetmen Hürrem Erman'la tanıştı. Kendisinden 20 yaş büyük olduğu için Hürrem Erman'la evlenmek istemeyen güzel, yine annesinin ısrarıyla 1954 yılında Erman'la hayatını birleştirdi.

Güzelliğiyle konuşulmak istemeyen genç kadın, o dönem eşinin destekçisi olarak hayatına devam etme kararı aldı. Yaşantısını Gelengül Melek Erman olarak sürdüren Türkiye güzelinin, Fuat ve Nail adında da iki çocuğu oldu.

2003 yılında eşi Hürrem Erman'ın hayatını kaybetmesiyle bir nevi hayata küsen, kendini çocuklarına ve ailesine adayan Gelengül Erman, 90 yaşında, 9 Ocak Salı günü Cihangir'deki evinde yaşa bağlı olarak hayatını kaybetti.

Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze namazında çocukları, torunları ve dostları yer aldı. Gelengül Erman'ın oğlu Fuat Erman, annesinin çocuklarıyla çok ilgili olduğunu ve güzelliğinin konuşulmasından hiç hoşlanmadığını belirtti.







