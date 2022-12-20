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  4. Misyonunu tamamladı! Çağlar Söyüncü dünya devine gidiyor

Misyonunu tamamladı! Çağlar Söyüncü dünya devine gidiyor

20.12.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü adı LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anılıyor. Leicester City'de misyonunu tamamladığı için ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun transferine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Misyonunu tamamladı! Çağlar Söyüncü dünya devine gidiyor
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girdi. Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

TRANSFER DEVRE ARASINDA DA BİTEBİLİR

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Ocak ayından itibaren transfer görüşmeleri yapabilecek milli savunmacı, transfer iddiaları da çıkmaya başladı. İspanyol basının yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Çağlar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli savunmacının, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle de kadroya katılabileceği iddia edildi.


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Atlético Madrid Leicester City Çağlar Söyüncü Futbolcu premier lig yaşında sezon ekipleri

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