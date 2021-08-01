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MİT dizisi Teşkilat'ın kadrosuna Gürkan Uygun katıldı!

01.08.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat dizisinin kadrosuna Gürkan Uygun da katıldı.

MİT dizisi Teşkilat'ın kadrosuna Gürkan Uygun katıldı!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, 6 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen 14. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Eylül ayında ekranlara dönecek olan Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

Teşkilat'ın yeni sezonda kadrosuna Hakan Boyav'ın ardından ünlü oyuncu Gürkan Uygun da katıldı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ''Memati'' karakteri ile hafızalara kazınan ve son dönemde TRT1 dizilerinin değişmez isimleri arasında yer alan Gürkan Uygun'un Teşkilat'ın kadrosuna katıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Payitaht Abdülhamid dizisinde ''Halil Halid'' olarak izlediğimiz oyuncu, ardından geçen sezon Hasan Sabbah olarak ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinde rol almıştı.

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Gürkan Uygun'un Teşkilat dizisinde hangi rolü canlandıracağı ise henüz belli olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun Teşkilat dizisi
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