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MİT'in operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

28.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman yangını eylemlerinden sorumlu olan "Şilan Emgihan" kod adlı Sabah Oğur'un etkisiz hale getirildiği operasyon Suriye'nin Halep kentinde gerçekleştirildi

MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey kadrolarının etkisiz hale getirilmesi için Suriye ve Irak'taki örgüt mensupları yakın takibe alındı.

MİT tarafından kurulan özel ekip, terör örgütünün son dönemde Türkiye'deki orman yangınları ve şehir merkezlerinde gerçekleştirdiği eylemlerde yer alan üst düzey lider kadrolara yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında titiz bir çalışma yürüttü.

Türkiye, Irak ve Suriye'de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylemlerde yer aldığı ayrıca örgütün Türkiye'deki orman yangını eylemlerini gerçekleştiren "ateşin çocukları" yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde çalışmalar yürüterek örgüte yeni kadrolar kazandırdığı belirlenen, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan "Şilan Emgihan" kod adlı Sabah Oğur'un Irak'tan Suriye'ye geçtiği tespit edildi.

PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı gençlik topluluğu yönetiminde de yer aldığı belirtilen Sabah Oğur'un tam konumunun Halep'in Şeyh Maksut bölgesi olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Oğur, operasyonda etkisiz hale getirildi.

Birçok eylemin talimatını veren Sabah Oğur'un kardeşi PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Zahra Oğur'un da 2010 yılında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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