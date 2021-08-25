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MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen terörist Ağrı'da tutuklandı

25.08.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen terörist Ağrı'da tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak 29 Temmuz'da Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, Ağrı'da tutuklandı.

Irak’tan Avrupa'ya geçiş yapacağı sırada MİT'in yürüttüğü operasyonla Türkiye’ye getirilen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Demir, Ağrı'ya getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak 29 Temmuz'da Türkiye'ye getirilen terörist Demir'in 2009'da Ağrı'nın Diyadin ilçesinden örgüte katıldığı ve Tendürek Dağı kırsalından Irak'ın kuzeyine geçtiği belirlenmişti.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Kandil'de örgüt adına faaliyet yürüten teröristin, 2014'te Suriye'ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil'de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edilmişti.

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