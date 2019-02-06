Mizah dergisi kurucusu Çağın Türker'in öldürüldüğü soruşturmada flaş gelişme

Hazırlanan iddianamede, soruşturma aşamasında tutuklanan Yusuf Ş'nin "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 8 yıldan 12 yıla, Furkan B'nin ise "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamaya yardım etmek" suçundan 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılıkça onaylanan ve İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

Yusuf Ş. ve Furkan B'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Türker'in, Beyoğlu'nda geçen yıl eylül ayında darbedilmesi ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin Yusuf Ş, Furkan B, F.Ü ve O.D gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, bir arkadaşlarının evlilik öncesi kutlama yemeği yedikleri restoranda otururken, yan masadaki Türker ile kız arkadaşı D.E'nin de eğlencelerine dahil olduğunu, sohbet sırasında argo konuştuğu iddia edilen Türker'in uyarıldığı, daha sonra gelişen olaylar sırasında Yusuf Ş'nin restorandan ayrılırken, "Bütün gece bize küfür etti." diyerek Türker'e yumruk attığını söylediği öğrenilmişti.

Gözaltına alınan Furkan B, F.Ü ve O.D savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmış, Yusuf Ş. sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

