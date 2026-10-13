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Mjallby - Inter Club Escaldes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Mjallby, UEFA Konferans Ligi'nde Inter Club Escaldes ile karşılaşacak. İki takımın form durumları ve eksikleri oldukça dikkat çekici. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Mjallby - Inter Club Escaldes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Mjallby
Perşembe 19:45
15.10.2026
Inter Club Escaldes
Stadyum: Strandvallen

Mjallby ile Inter Club Escaldes, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Strandvallen'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Mjallby, zorlu bir dönemden geçerken Inter Club Escaldes, iyi bir form yakalamış durumda. İki takımın karşılaşması, UEFA Konferans Ligi’nde önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Takımların güncel form bilgileri
Mjallby

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Mjallby 1-1 Degerfors İsveç Allsvenskan Ligi B
  • 06.10.2026 Trollhattan 1-0 Mjallby İsveç Kupası M
  • 20.09.2026 Mjallby 0-3 Gais İsveç Allsvenskan Ligi M
  • 16.09.2026 AIK Stockholm 1-1 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi B
  • 11.09.2026 Hacken 1-1 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi B
Inter Club Escaldes

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Ordino 0-4 Inter Club Escaldes Andorra Premier Ligi G
  • 03.10.2026 Rodez AF 2-0 Inter Club Escaldes Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Inter Club Escaldes 3-0 Rangers Andorra Premier Ligi G
  • 13.09.2026 Inter Club Escaldes 3-0 CE Carroi Andorra Premier Ligi G
  • 06.09.2026 Esperança d'Andorra 2-2 Inter Club Escaldes Andorra Premier Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Mjallby, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak zayıf bir performans sergiliyor ve 10 gol yiyerek savunma problemlerini gözler önüne seriyor. Buna karşın, Inter Club Escaldes son 3 karşılaşmasında 2 galibiyet elde ederek formda bir görüntü çiziyor ve 8 gol atarak hücum gücünü gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Mjallby

3 eksik
Mans Isaksson Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Timo Stavitski Sakat Sırtından Sakat
Villum Dalsgaard Sakat

Inter Club Escaldes

Bilinen eksik yok

Mjallby kadrosunda Mans Isaksson (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Timo Stavitski (Sakat - Sırtından Sakat) ve Villum Dalsgaard (Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Mjallby - Inter Club Escaldes maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Mjallby - Inter Club Escaldes maçı saat kaçta?

19:45

Mjallby - Inter Club Escaldes maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Mjallby - Inter Club Escaldes maçında hangi oyuncular eksik?

Mans Isaksson, Timo Stavitski, Villum Dalsgaard.

Mjallby ve Inter Club Escaldes'in ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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