Mjallby - Inter Club Escaldes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Mjallby ile Inter Club Escaldes, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Strandvallen'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Mjallby, zorlu bir dönemden geçerken Inter Club Escaldes, iyi bir form yakalamış durumda. İki takımın karşılaşması, UEFA Konferans Ligi’nde önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.
Mjallby, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak zayıf bir performans sergiliyor ve 10 gol yiyerek savunma problemlerini gözler önüne seriyor. Buna karşın, Inter Club Escaldes son 3 karşılaşmasında 2 galibiyet elde ederek formda bir görüntü çiziyor ve 8 gol atarak hücum gücünü gösteriyor.
Mjallby kadrosunda Mans Isaksson (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Timo Stavitski (Sakat - Sırtından Sakat) ve Villum Dalsgaard (Sakat) yer almıyor.
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