Mjallby - Inter Club Escaldes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Mjallby Perşembe 19:45 Inter Club Escaldes

Mjallby ile Inter Club Escaldes, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Strandvallen'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Mjallby, zorlu bir dönemden geçerken Inter Club Escaldes, iyi bir form yakalamış durumda. İki takımın karşılaşması, UEFA Konferans Ligi’nde önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Takımların güncel form bilgileri Mjallby tüm kulvarlar Mjallby 1-1 Degerfors İsveç Allsvenskan Ligi B

Trollhattan 1-0 Mjallby İsveç Kupası M

Mjallby 0-3 Gais İsveç Allsvenskan Ligi M

AIK Stockholm 1-1 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi B

Hacken 1-1 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi B Inter Club Escaldes tüm kulvarlar Ordino 0-4 Inter Club Escaldes Andorra Premier Ligi G

Rodez AF 2-0 Inter Club Escaldes Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Inter Club Escaldes 3-0 Rangers Andorra Premier Ligi G

Inter Club Escaldes 3-0 CE Carroi Andorra Premier Ligi G

Esperança d'Andorra 2-2 Inter Club Escaldes Andorra Premier Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Mjallby, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak zayıf bir performans sergiliyor ve 10 gol yiyerek savunma problemlerini gözler önüne seriyor. Buna karşın, Inter Club Escaldes son 3 karşılaşmasında 2 galibiyet elde ederek formda bir görüntü çiziyor ve 8 gol atarak hücum gücünü gösteriyor.

Eksik Oyuncular Mjallby 3 eksik Mans Isaksson Timo Stavitski Villum Dalsgaard Inter Club Escaldes ✓ Bilinen eksik yok

Mjallby kadrosunda Mans Isaksson (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Timo Stavitski (Sakat - Sırtından Sakat) ve Villum Dalsgaard (Sakat) yer almıyor.