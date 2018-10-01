MKE Ankaragücü 0 - 1 Antalyaspor (Maç özeti)

Sezona sıkıntılı başlamalarına karşın aldıkları sonuçlarla dikkat çeken Ankaragücü ve Antalyaspor, Başkent'te kozlarını paylaştı.

İki takımın da etkili ataklar gerçekleştirdiği maçta tek gol 18. dakikada Hakan Özmert'ten geldi. Ankaragücü özellikle 2. yarı skor bulmak için ataklarını sıklaştırsa da, çabaları sonuç vermedi ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından haftaya 8. sırada giren Antalyaspor, puanını 13 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 10 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada konuk ekip Antalyaspor gole çok yaklaştı. Hakan Özmert'in önünü boşalttıktan sonra ceza yayından yaptığı vuruşta direkten dönen top kaleci Hopf'ta kaldı.

18. dakikada Antalyaspor 1-0 öne geçti. Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yerden seken top uzak kale direğinin yanından ağlarla buluştu.

24. dakikada Yekta Kurtuluş'un kaptırdığı top sonrası gelişen MKE Ankaragücü atağında Mokhtar, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Antalyaspor kalecisi Boffin topu güçlükle kornere çeldi.

34. dakikada MKE Ankaragücü'nde Putsila uzaktan şansını denedi. Belaruslu futbolcunun hafif sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan auta gitti.