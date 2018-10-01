MKE Ankaragücü 0 - 1 Antalyaspor (Maç özeti)

Sezona sıkıntılı başlamalarına karşın aldıkları sonuçlarla dikkat çeken Ankaragücü ve Antalyaspor, Başkent'te kozlarını paylaştı.
İki takımın da etkili ataklar gerçekleştirdiği maçta tek gol 18. dakikada Hakan Özmert'ten geldi. Ankaragücü özellikle 2. yarı skor bulmak için ataklarını sıklaştırsa da, çabaları sonuç vermedi ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından haftaya 8. sırada giren Antalyaspor, puanını 13 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 10 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada konuk ekip Antalyaspor gole çok yaklaştı. Hakan Özmert'in önünü boşalttıktan sonra ceza yayından yaptığı vuruşta direkten dönen top kaleci Hopf'ta kaldı.
18. dakikada Antalyaspor 1-0 öne geçti. Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yerden seken top uzak kale direğinin yanından ağlarla buluştu.
24. dakikada Yekta Kurtuluş'un kaptırdığı top sonrası gelişen MKE Ankaragücü atağında Mokhtar, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Antalyaspor kalecisi Boffin topu güçlükle kornere çeldi.
34. dakikada MKE Ankaragücü'nde Putsila uzaktan şansını denedi. Belaruslu futbolcunun hafif sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
63. dakikada Bifouma’nın pasıyla ceza sahasına giren El Kabir’in şutunda top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.
66. dakikada kontratağa çıkan Ankaragücü’nde topu alan İlhan Parlak pasını Bifouma’ya aktardı. Bifouma’nın ceza sahası yay üzerinden vurduğu düzgün şutta kaleci Boffin topu güçlükle oyun alanına çeldi.
68. dakikada üst üste atak yapan MKE Ankaragücü bir kez daha gole çok yaklaştı. Bifouma’nın sağ kanattan açtığı ortada 6 pas üzerinde müsait pozisyonda bulunan İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda kaleye doğru yönelen topu kaleci Boffin güçlükle oyun alanına çeldi.
87. dakikada Cerci’nin ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Faty’nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Süleyman Özay xx, Hakan Yemişken xx
MKE Ankaragücü: Hopf xx, Yalçın Ayhan xx, Sedat Ağçay xx, Mehmet Sak xx, Alihan Kubalas xx, El Kabir xx, Bifouma xxx (Cerci dk. 83 ?), Faty xx, Putsila xx (İlhan Parlak dk. 59 xx), Erdem Özgenç xx, Mokhtar xx (Kenan Özer dk. 59 xx)
Antalyaspor: Boffin xx, Diego Oliveira xx, Maicon Marques xx (Harun Alpsoy dk. 78 x), Doğukan Sinik xx (Serdar Özkan dk. 86 ?), Yekta Kurtuluş xx (Danilo dk. 69 x), Grando xx, Cissokho xx, Celustka xx, Sangare xx, Doukara xx, Hakan Özmert xxx
Gol: Hakan Özmert (dk. 19) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Faty (MKE Ankaragücü), Danilo, Hakan Özmert, Boffin, Celustka, Grando (Antalyaspor)
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