SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. MKE Ankaragücü 1-2 Medipol Başakşehir (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü 1-2 Medipol Başakşehir (Maç sonucu)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 10.01.2021 18:03 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

MKE Ankaragücü 1-2 Medipol Başakşehir (Maç sonucu)

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 17. dakikasında Edin Visca takımını öne geçirdi. Ankaragücü rakibine 3 dakika sonra Endri Cekici ile cevap verirken devre 1-1 sona erdi.

İkinci 45 dakikada üstünlük için yüklenen Okan Buruk'un öğrencileri, 56'da Demba Ba ile bir kez daha öne geçti.

Kalan bölümde skor değişmeyince Başakşehir, başkentte 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından lacivert-turuncular üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, 10. yenilgisini alan Ankaragücü ise son 2 haftayı puansız kapattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!
Başakşehir Süper Lig tarihine geçtiBaşakşehir Süper Lig tarihine geçti
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!
Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu
Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu
Burak Yılmaz Lille'i uçurdu
Burak Yılmaz Lille'i uçurdu
Fatih Terim'den Mesut Özil sözleri!
Fatih Terim'den Mesut Özil sözleri!
Başakşehir'den G.Saray'a İrfan Can göndermesi
Başakşehir'den G.Saray'a İrfan Can göndermesi
Mesut Özil'in ağabeyinden F.Bahçe paylaşımı
Mesut Özil'in ağabeyinden F.Bahçe paylaşımı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Vida’nın hayali gerçek oluyor
Vida’nın hayali gerçek oluyor
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Beşiktaş liderliğe devam ediyor!
Beşiktaş liderliğe devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Medipol Başakşehir 1-0 BB Erzurumspor (Maç sonucu)
Medipol Başakşehir galibiyet hasretini bitirdi
Okan Buruk'un cezasında indirim
Okan Buruk'un cezasında indirim
Sezona en sıkıntılı giriş yapan takım Başakşehir oldu
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Süper Lig'in son şampiyonu galibiyeti unuttu
Süper Lig'in son şampiyonu galibiyeti unuttu
Başakşehir ilk şampiyonluğunu yaşadı
Başakşehir ilk şampiyonluğunu yaşadı
Webo için atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti
Webo için atılan tweet tarihe geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.