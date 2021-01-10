MKE Ankaragücü 1-2 Medipol Başakşehir (Maç sonucu)

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 17. dakikasında Edin Visca takımını öne geçirdi. Ankaragücü rakibine 3 dakika sonra Endri Cekici ile cevap verirken devre 1-1 sona erdi.

İkinci 45 dakikada üstünlük için yüklenen Okan Buruk'un öğrencileri, 56'da Demba Ba ile bir kez daha öne geçti.

Kalan bölümde skor değişmeyince Başakşehir, başkentte 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından lacivert-turuncular üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, 10. yenilgisini alan Ankaragücü ise son 2 haftayı puansız kapattı.

