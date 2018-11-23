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MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı Kayseri'de oynanacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 13. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, Osmanlı Stadı'nın zemininde yaşanan problemlerden dolayı Kayseri Kadir Has Stadyumu'na alındı.

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı Kayseri'de oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı'nda hafta başından beri yapılan rutin incelemeler esnasında, son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildi.
Bu gelişme üzerine Futbol Federasyonu tarafından 24 Kasım Cumartesi saat 19.00'da bu sahada oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının, aynı tarih ve saatte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi. Öte yandan maçlarını yine Osmanlı Stadı'nda oynayan Spor Toto 1. Lig kulüpleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da saha zemini futbol oynanacak hale gelinceye kadar maçlarını başka stadyumlarda yapacak."

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Anakragücü Beşiktaş Kayseri Kadir Has Stadı

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Takım
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ligin ilk maçındada ğyleydi bu stad bugüne kadar oynayan takımların futbolcuları uzaylımıydı ayrımcılık yapıyorsunuz başında yapacaınızı sonunda yapıyorsunuz takıma göre muamele
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