YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren saldırganın serbest bırakılmasına itiraz

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren saldırganın serbest bırakılmasına itiraz

05.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması talep edilen B.Ö'nün tahliyesine itirazda bulundu - Şüpheli B.Ö. emniyet ifadesinde, "Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Yaşanılanlardan çok pişmanım" dedi

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheli B.Ö'nün serbest bırakılmasına savcılıkça itirazda bulunuldu.

"Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen B.Ö, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, buradaki sorgusunun ardından "haftada bir kez kollukta imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması gerektiğinden bahisle B.Ö'nün serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

- Yenilgiye çok üzüldüğü için sahaya girdiğini söyledi

Öte yandan B.Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede, ODTÜ'de görev yaptığını, Ankaragücü'nün maçlarını yakından takip ettiğini anlattı.

Maçtan önce alkol aldığını, Beşiktaş'ın bulduğu üçüncü golle takımının mağlup olmasının kendisini çok üzdüğünü belirten B.Ö, "Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin barış için yürüttüğü diplomatik girişimlerini kitaplaştırdıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin barış için yürüttüğü diplomatik girişimlerini kitaplaştırdı
GÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulunduGÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Batman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için törenBatman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için tören
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ MKE Ankaragücü beşiktaş

Ankara Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:13
Öğle
12:52
İkindi
16:30
Akşam
19:22
Yatsı
20:44
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.