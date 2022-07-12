MKE Ankaragücü, Kocaelispor'dan Mervan Yusuf Yiğit'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Kocaelispor'un forvet oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kocaelispor altyapısından yetişen Mervan Yusuf, geçen sezon TFF 3. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'da kiralık olarak forma giymişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz