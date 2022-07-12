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MKE Ankaragücü, Kocaelispor'dan Mervan Yusuf Yiğit'i transfer etti

12.07.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Kocaelispor'dan Mervan Yusuf Yiğit'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Kocaelispor'un forvet oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kocaelispor altyapısından yetişen Mervan Yusuf, geçen sezon TFF 3. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'da kiralık olarak forma giymişti.

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