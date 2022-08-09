MKE Ankaragücü-Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini belirtti.

Ligde geçen sezon doğru işler yapan, kompakt oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerine işaret eden Dalcı, "Biz oyun olarak ilk yarı maçı koparabilirdik. İlk yarı oyunu forse ettik. Geçiş oyunlarını çok doğru yaptık. İlk devre çok uyumlu oynadığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

İkinci yarının dengeli geçtiğini dile getiren Dalcı, "Son 20 dakika gelgitli bir maç oldu, iki takım da kazanabilirdi. Duran top harici pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Takımın uyumundan, tempodan, mücadeleden memnunum. Bir puan da bu ligde önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Jese Rodriguez'in fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve şu an en fazla 30 dakika oynayabileceğini belirten Dalcı, İspanyol futbolcunun VavaCars Fatih Karagümrük maçında hazır olmasını hedeflediklerini kaydetti.

