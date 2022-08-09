YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü-Konyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Konyaspor maçının ardından

09.08.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Bizim için ilk yarı tümüyle negatif geçti"

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, özellikle ilk yarı performans olarak beklentinin çok altında kaldıklarını ifade etti.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ankara'ya kazanma hedefiyle geldiklerini ama bunu başaramadıklarını belirtti.

Ligde ilk maçların her takım için genelde zorlu geçtiğini dile getiren Palut, "Buraya iyi bir oyun ortaya koyup, üç puan kazanma hedefiyle geldik. Maçın özellikle ilk 20 dakikasında, ilk yarının geri kalan bölümünü de buna negatif anlamda ekleyebiliriz, son derece kötü bir görüntümüz vardı. Topa yeterince sahip olamadık, erken top kayıpları yaptık, Ankaragücü'nden topu kazanmada yeterince agresif değildik. Bizim için ilk yarı tümüyle negatif geçti." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarı oyunu dengelediklerini anlatan Palut, "Dönem dönem bizim hakimiyetimizde geçen periyotlar oldu. Bizim adımıza ikinci yarı performans olarak daha kabul edilebilirdi. Buraya geliş niyetimize bakarsanız iki puan kaybettik ama sahada oynanan oyuna baktığımızda ise belki bir puanı buradan alıp gittiğimiz yönünde değerlendirilebilir. Sonuç olarak daha iyi olmalıydık. Kendi oyunumuzu oynasaydık buradan galibiyetle dönebilirdik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı dilediİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi
Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldüKağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldü
Nevşehir'de bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulunduNevşehir'de bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:47
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:32
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.