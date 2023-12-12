MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti! Bu karar sonrası herkesten özür diledi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. Bu istifa kararının ardından suçunu kabul ederek özür mesajı yayımladı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Faruk Koca: "Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum"

2021 YILINDA BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Faruk Koca, 2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alarak, başkanlığa seçilmişti.





