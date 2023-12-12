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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti! Bu karar sonrası herkesten özür diledi

12.12.2023 18:20 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. Mahkemeye çıkan ve Meler'e yumruk atmadığını ve tokat attığını iddia eden Koca, "Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez." diyerek kendisini savunmuştu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti! Bu karar sonrası herkesten özür diledi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. Bu istifa kararının ardından suçunu kabul ederek özür mesajı yayımladı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

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Faruk Koca: "Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum"

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2021 YILINDA BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

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Faruk Koca, 2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alarak, başkanlığa seçilmişti.

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Faruk Koca ankaragücü hakemi iyet
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