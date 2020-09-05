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MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 05.09.2020 21:29 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde dün yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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