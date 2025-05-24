SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Mke Ankaragücü

MKE Ankaragücü’nde Ercüment Tekin başkan seçildi

MKE Ankaragücü’nün Olağanüstü Genel Kurulu’nda Ercüment Tekin, başkan seçildi.

MKE Ankaragücü’nde Ercüment Tekin başkan seçildi
Emre Şen

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara’da yapıldı. Genel kurulda MKE Ankaragücü’nün mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Bent Ahlat’ın adaylığının düşmesiyle tek aday kalan Ercüment Tekin, 308 oy alarak MKE Ankaragücü Başkanı seçildi.

TEKİN: "ANKARAGÜCÜ TARAFTARI KULÜBÜNE SAHİP ÇIKMIŞTIR, KULÜBÜNÜ GERİ ALMIŞTIR"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşması yapan Ercüment Tekin, "Bugün Ankaragücü taraftarı kulübüne sahip çıkmıştır, kulübünü geri almıştır. Kulübü ayağa kaldırmak üzere burada olacağız. Bu kulübü en büyük yapacağız. Bu şehri en büyük yapacağız. Hep beraber yapacağız. Bir kişiyle değil hep beraber yapacağız. En önemlisi, bu şehrin ayağa kalkması için bizim ayağa kalkmamız gerekiyor. Biz ayağa kalkarsak Ankara ayağa kalkar. Artık atkılılar kulübüne sahip çıkmıştır. Önümüzdeki günler hepimize hayırlı olsun. Buraya kadar geldiğiniz ve oy verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, Ankaragücü yaşasın" diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursaspor taraftarlarından Mudanya Belediye Başkanı’na tepkiBursaspor taraftarlarından Mudanya Belediye Başkanı’na tepki
Trabzonspor ile Samsunspor 54’üncü randevudaTrabzonspor ile Samsunspor 54’üncü randevuda
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Türkiye Oğuz Murat Aci'yi konuşmuştu! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye Oğuz Murat Aci'yi konuşmuştu! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, İstanbul'dan ayrılıyor!

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, İstanbul'dan ayrılıyor!

Kutlamalarda olay çıktı! En az 39 kişi...

Kutlamalarda olay çıktı! En az 39 kişi...

İddia gündem olmuştu! Osimhen'in yakın arkadaşından açıklama

İddia gündem olmuştu! Osimhen'in yakın arkadaşından açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.