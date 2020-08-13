SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. MKE Ankaragücü’nde pozitif vaka

MKE Ankaragücü’nde pozitif vaka

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.08.2020 23:06 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü’nde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

MKE Ankaragücü’nde pozitif vaka

MKE Ankaragücü’nde tesis çalışanlarına yapılan Covid-19 testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Ankaragücü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
'Sahada mücadele edeceğiz, savaşacağız''Sahada mücadele edeceğiz, savaşacağız'
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
F.Bahçe'de flaş ayrılık!
F.Bahçe'de flaş ayrılık!
Acun Ilıcalı, Türkiye'den 2 transfer birden yapıyor
Acun Ilıcalı, Türkiye'den 2 transfer birden yapıyor
Beşiktaş transferi bitirdi! 3 yıllık anlaşma...
Beşiktaş transferi bitirdi! 3 yıllık anlaşma...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Küme düşme kaldırıldı!
Küme düşme kaldırıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Samet Aybaba Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı!
Samet Aybaba Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı!
Kovuldu iddiasına cevap!
Kovuldu iddiasına cevap!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

MKE Ankaragücü’nde pozitif vaka
Süper Lig ekibinde koronavirüs şoku!
Ömer Erdoğan: Sahada mücadele edeceğiz, savaşacağız
'Sahada mücadele edeceğiz, savaşacağız'
Aykut Kocaman: Bu süreçte takım çalıştırmayacağım
'Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum'
Mehmet Sepil'den harcama limiti açıklaması!
Harcama limiti ile ilgili yeni açıklama geldi
Riva'daki zirvede kulüpler karşı karşıya
Riva'da limit restleşmesi! F.Bahçe ve G.Saray...
TFF’de kritik zirve tamamlandı
Riva'da gündem harcama limitleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.