SPOR

MKE Ankaragücü'nde Tiago Pinto, sözleşmesini tek taraflı feshetti

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 16.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü'nün Portekizli futbolcusu Tiago Pinto sözleşmesini tek taraflı feshederken, yönetim kurulu, kulübü karıştırmaya çalışanların yöneticileri zor duruma düşürmek için yoğun uğraşlar içinde olduğunu savundu.

MKE Ankaragücü'nde Tiago Pinto, sözleşmesini tek taraflı feshetti

MKE Ankaragücü'nün Portekizli futbolcusu Tiago Pinto sözleşmesini tek taraflı feshederken, yönetim kurulu, kulübü karıştırmaya çalışanların yöneticileri zor duruma düşürmek için yoğun uğraşlar içinde olduğunu savundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gelinen noktada kritik Demir Grup Sivasspor maçı öncesi maddi ve manevi anlamda kulübümüzü karıştırmaya çalışan kişi ve kişilerin zor duruma düşmemiz için ciddi derecede yoğun uğraşlar verdiğini net bir şekilde görüyoruz." görüşü paylaşıldı.

Sponsorluk anlaşmalarından sezon başından bu yana herhangi bir ücretin kulübe aktarılmadığı, kulüp adına gerekli ödemelerin yönetim kurulunun şahsi maddi destekleriyle yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde transfer yasağı kaldırılmış ve yeni bir kadro kurularak ikinci devrede bambaşka bir takım oluşturulmuştur. Bu transferlerde futbolculara ödenen peşinatlar ise yönetim kurulumuz tarafından karşılanmıştır. Gelinen noktada kritik Demir Grup Sivasspor maçı öncesi maddi ve manevi anlamda kulübümüzü karıştırmaya çalışan kişi ve kişilerin zor duruma düşmemiz için ciddi derecede yoğun uğraşlar verdiğini net bir şekilde görüyoruz. Bu bağlamda Demir Grup Sivasspor maçı öncesi taraftarlarımızdan bu karşılaşmaya odaklanarak stadyumda son düdük çalana kadar takımımıza destek vermesini bekliyor ve tüm taraftarlarımızı pazartesi günü oynayacağımız mücadeleye bekliyoruz."

PİNTO'DAN TEK TARAFLI FESİH

MKE Ankaragücü'nün sezon başında bonservis bir şekilde kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Tiago Pinto, kulüple olan görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Pinto ile yapılan görüşmeler sonrasında alacaklarıyla ilgili mutabakatın sağlanamadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılı aralık ayında alacaklarıyla ilgili kulübümüze ihtar çeken Tiago Pinto'ya gerekli ödemeyi o dönem yaparak kendisine ödenmesi gereken ücret aktarılmıştır. Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala yine alacaklarıyla ilgili kulübümüze ihtar çeken ve alacağının tamamının ödenmesini isteyen Tiago Pinto ile gerekli görüşmeler yapılmış fakat kendisiyle uzlaşılamamıştır. Kulübümüz, Tiago Pinto ile yaptığı son görüşmede kendisine 60 bin avro ödeme yapılabileceğini ve kalan 235 bin avroluk ücretin de 25 Mayıs tarihine kadar, yani 10 gün içerisinde yatırılacağını belirtmiştir. Pinto bu görüşme esnasında ligin bitimine iki hafta kala tüm ücretin yatmasında ısrarcı olarak kulübümüzden ayrılmış ve sözleşmesini tek taraflı feshetme yoluna başvurmuştur."

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
'İdolüm Gökhan Gönül''İdolüm Gökhan Gönül'
Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladıSüper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Spor Toto Süper Lig Tiago Pinto

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Süper Lig'de ayrılık

Süper Lig'de ayrılık

Akhisarspor'un golü sonrası olay

Akhisarspor'un golü sonrası olay

G.Saray geri döndü, kupaya uzandı!

G.Saray geri döndü, kupaya uzandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

'İdolüm Gökhan Gönül'

'İdolüm Gökhan Gönül'

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Ankaragücü'nden Burak Yılmaz tepkisi

Ankaragücü'nden Burak Yılmaz tepkisi

Mustafa Kaplan destek istedi

Mustafa Kaplan destek istedi

Süper Lig ekibinde şoke eden kavga!

Süper Lig ekibinde şoke eden kavga!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MKE Ankaragücü'nde Tiago Pinto, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig'de ayrılık

Cebrail Karayel: Gökhan Gönül'ü örnek alıyorum

'İdolüm Gökhan Gönül'

Ankaragücü'nde Ricardo Faty sözleşmesini feshetti

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Mustafa Kaplan'dan Burak Yılmaz tepkisi: Hakemler cesaretli olsun

Ankaragücü'nden Burak Yılmaz tepkisi

Mustafa Kaplan: Camia ve taraftar bize destek olsun

Mustafa Kaplan destek istedi

Ankaragücü idmanında Moke ile İlhan Parlak tartıştı

Süper Lig ekibinde şoke eden kavga!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.