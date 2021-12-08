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MKE Ankaragücü'nü kahreden haber! Cemal Aydın hayatını kaybetti (Cemal Aydın kimdir?)

08.12.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MKE Ankaragücü'nü kahreden haber geldi. Başkent ekibinin onursal başkanı Cemal Aydın 73 yaşında hayatını kaybetti. Geçen hafta kalp krizi geçiren Aydın, Şehir Hastanesi'nde uyutuluyordu.

MKE Ankaragücü'nü kahreden haber! Cemal Aydın hayatını kaybetti (Cemal Aydın kimdir?)

MKE Ankaragücü'nün onursal başkanı Cemal Aydın 73 yaşında hayatını kaybetti.

BU SABAH YENİ BİR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Geçen hafta kalp krizi geçiren ve Şehir Hastanesi'nde uyutulan Cemal Aydın'ın bu sabah yeni bir kalp krizi sonrası kalbi durdu. Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

CEMAL AYDIN KİMDİR?

MKE Ankaragücü'nün 1996-2008 yılları arasında başkanlığını yapan Cemal Aydın ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı yaptı. Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verildi. 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etti. Ankaragücü'nün 13 Ocak 2013 tarihinde yaptığı kongre ile "Ankaragücü Kulübünde 10 yılı aşkın süreyle başkanlık yapanlara Onursal Başkanlık sıfatı verilir" maddesi tüzükten kaldırılmıştır. Böylelikle Cemal Aydın'ın Onursal Başkanlığı düştü.

DASD

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MKE Ankaragücü
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