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MKE Ankaragücü oyuncusu Marlon, Ömer Erdoğan'ın "kaliteli futbol" düşüncesini beğeniyor

14.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı sol beki Marlon Xavier: - "Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan, kaliteli bir futbolla kazanmanın önemini takıma empoze etmeye çalışıyor. Bence en önemli değişiklik bu" - "Bence önemli olan nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğindir. Ben takımıma güveniyorum. Ligde iyi yerlere geleceğiz"

MUHAMMED BOZTEPE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Brezilyalı sol beki Marlon Xavier, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın takıma kaliteli futbol oynatmaya çalıştığını söyledi.

Marlon, takımının son zamanlarındaki performansını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu belirten Marlon, Spor Toto Süper Lig'in kalitesine dikkat çekti.

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın takımın başına gelmesine değinen Marlon, şöyle devam etti:

"Hoca değişikliği hiçbir zaman kolay değildir. Ömer Hoca geldiğinden beri çok şey değişti. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan, kaliteli bir futbolla kazanmanın önemini takıma empoze etmeye çalışıyor. Bence en önemli değişiklik bu. Bu düşünceyi beğeniyorum. Çünkü taraftar sahada hem kazanan hem de iyi futbol oynayan bir takım görmek istiyor. Taraftarın güvenini boşa çıkarmamaya çalışacağız. Gerçekten takımda pozitif bir hava var. Bu pozitif havanın da devam edeceğini düşünüyorum."

MKE Ankaragücü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirten Marlon, "Lige iyi başlayamadık. Takımımıza ben dahil çok fazla yeni oyuncu geldi. Biraz alışma sürecine ihtiyacımız var. Yeni gelen oyuncuların sadece yedisinin bu ligde deneyimi var. Geri kalanının lige alışması zaman alacaktır. Bence önemli olan nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğindir. Ben takımına güveniyorum. Ligde iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu.

- "Kendimi hazır görüyorum"

Kendi performansını değerlendiren Marlon, "Kendimi hazır görüyorum. Bu ligde daha önce oynadım. Kendi kaliteme inanıyorum. İlk 3 maçta ritmimi bulmam biraz zaman aldı ancak şu an çok iyiyim. Kendimi, bundan sonra her maça yüzde yüz hazırlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Marlon, MKE Ankaragücü taraftarlarının her zaman özel olduğunu dile getirerek, "Taraftarlar beni çok iyi karşıladı. Taraftarlarımız bu kulübün kalbidir. Bizi her hafta hem deplasmanda hem Ankara'da hep desteklediler. Skor ne olursa olsun yanımızdalar. Onlarla bu sezon başarılarımızı beraber kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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