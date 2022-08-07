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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek

07.08.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak.

Geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle rakibi karşısında 3 puan arayacak.

Sezonu UEFA Konferans Ligi elemeleri nedeniyle erken açan Konyaspor ise MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de oynanan son karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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