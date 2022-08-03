MKE Ankaragücü'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Pazartesi günü Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular çabukluk çalışması yaptı. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın sabah Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

