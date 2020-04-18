MLS 8 Haziran'a kadar ertelendi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında MLS karşılaşmaları 12 Mart'ta ertelendiği duyurulmuştu. MLS'in konuyla ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, maçların erteleme süresinin 8 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi. Daha önce yapılan açıklamalarda maçların 10 Mayıs'ta başlatılabileceği ifade edilmişti.
Öte yandan kulüplerin yaşadığı ekonomik durumdan dolayı futbolcuların maaşlarıyla ilgili düzenlemeler için oyuncular birliği ile görüşmelerde bulunulduğu açıklandı.
(İHA)
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