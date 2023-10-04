MLS ekibi Chicago Fire'dan Inter Miami maçı öncesi olay yaratan karar! Messi oynamazsa paralar iade...

PSG ile yollarının ayırmasının ardından ABD ekiplerinden Inter Miami'nin yolunu tutan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle son 3 maçtır forma giyemeyen yıldız futbolcunun bu durumu sonrası bu hafta karşılaşacakları Chicago Fire kulübünden maç öncesi şaşırtan bir karar geldi.

Bugüne kadar bir maçta en fazla 37 bin seyirciye ev sahipliği yapan Chicago Fire, Inter Miami ile oynayacağı lig maçı için şimdiden 61 binin üzerinde bilet sattığını duyurdu.

MESSI OYNAMAZSA İADE...

Messi'nin maçta forma giymemesi halinde tribünlerin boş kalmasından çekinen ABD ekibi, Chicago Fire mücadelesi öncesi bilet alan seyircilerin her birine, stada gelmesi halinde 50 dolar geri ödeme yapacak.

KOMBİNELERDE İNDİRİM

Chicago Fire, stada gelecek seyircilerden talep gelmesi halinde, gelecek sezonun kombine bilet fiyatında ise 250 dolar indirime gidecek. Bu teşvikler, Messi'nin maçta forma giymesi halinde de uygulanacak.

Chicogo Fire Kulübünden yapılan açıklamada, "Lionel Messi'nin yarınki maçımızda oynayıp oynayamayacağı konusu, belirsizliğini koruyor. Farklı faktörler nedeniyle bir oyuncunun maçta oynamasını asla garanti edemeyiz ve bu durumun onu izlemek için tribünlere gelen taraftarımızda büyük hayal kırıklığına yol açacağının farkındayız. Yarın, ilk kez Chicago Fire maçı izlemeye gelecek birçok seyirci olduğunu fark ettik. Onları hoş karşılamak adına, böyle bir fırsat sunmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

