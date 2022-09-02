YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. "Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

02.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST KARADENİZ'de de çocukları ağırlayan Mobil Bilim Merkezi'nde astronomiden fiziğe, matematikten coğrafyaya pek çok disiplinde deney düzenekleri bulunuyor

RECEP BİLEK - Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevli fen bilimleri öğretmeni Emre Özel'in, hurdaya ayrılmış otobüsten tasarladığı "Mobil Bilim Merkezi"nden, ülke genelinde kırsalda yaşayan 450 bin çocuk yararlandı.

Bilimin zevkli dünyasının anlatıldığı Mobil Bilim Merkezi, 2018 yılından bu yana Türkiye'yi dolaşıyor.

Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de de çocukları ağırlayan Mobil Bilim Merkezi, bu tür etkinliklerle daha fazla çocuğa ulaşmayı amaçlıyor.

Emre Özel, AA muhabirine, "ayakları yere basmayan festival" olarak adlandırılan TEKNOFEST'te çocukları ağırladıklarını söyledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de vatandaşların yüzde 28'inin kırsal kesimde yaşadığını gördüklerini belirten Özel, "Bu, milyonlarca vatandaşımız ve öğrencimiz yapıyor. Bilim merkezine, müzeye gidemeyen öğrencilerimiz, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için yapılmış bir proje." ifadesini kullandı.

Mobil Bilim Merkezi'nin çocukların okullarını, bulundukları yerleri ziyaret ettiğini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"İçinde astronomiden fiziğe, matematikten coğrafyaya kadar birçok disiplinde farklı deney düzenekleri var. Çocuklar dokunuyor, yaşayarak öğreniyor. Örneğin çocuklarımızla meteoroloji istasyonunda hava tahmini yapabiliyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğünü takarak yürüyüş yapabiliyorlar. Satürn'deki yaşlarını, ağırlıklarını hesaplıyorlar."

Özel, Mobil Bilim Merkezi ile dağ, köy, mezra demeden bir çocuk sesinin bile yankılandığı her yere gidebildiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar 450 bine yakın çocuğumuza ulaştık. Tabii TEKNOFEST'le bu 550 bine ulaşmıştır. Parolamız da şu. Nice bilim insanları çıkartmış Anadolu'dan yeni Aziz Sancar'lar, Mimar Sinan'lar, Fatih'ler çıkarma parolasıyla yola çıktık. Çocuklarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEKNOFEST'te yeni hedef Pakistan ve EndonezyaTEKNOFEST'te yeni hedef Pakistan ve Endonezya
Bakan Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun temel atma törenine katıldı:Bakan Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun temel atma törenine katıldı:
Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulunduTrabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Teknofest

Samsun Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:55
Öğle
12:40
İkindi
16:19
Akşam
19:14
Yatsı
20:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Eylül Cuma

Yüksel Eczanesi
Ilkadim
Hale Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Canik
Alp Eczanesi
Atakum
Cankor Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.