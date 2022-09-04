YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Mobil eğitim merkeziyle köylerdeki 3 bin çocuk teknolojiyle buluşturuldu

Mobil eğitim merkeziyle köylerdeki 3 bin çocuk teknolojiyle buluşturuldu

04.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu: - "Şu ana kadar 3 bine yakın öğrenciye gittik" - "Özellikle ekonomik durumu olmayan çocuklara destek vererek onları iyi bir mühendis olarak yetiştirmek istiyoruz"

MUSTAFA ÇAVUŞ - İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince oluşturulan mobil eğitim merkezi, köy köy gezerek çocukları teknolojiyle buluşturuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği de TEKNOFEST'e katılarak, tasarladıkları İHA, SİHA ve diğer araçları sergiliyor.

İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, AA muhabirine, öğrencilere özellikle robotik kodlama, İHA ve SİHA'ların yapımı ile pilotluğunun öğretilmesiyle ilgili eğitim merkezleri olduğunu söyledi.

Buraya kendi çevrelerindeki öğrencilerin geldiğini belirten Kansızoğlu, "Bir süre sonra uzak köylerde ekonomik durumu iyi olmayan, merkeze gelme imkanı bulunmayan gençlere biz gitmeye karar verdik. Mobil eğitim merkezi kurduk. Bursa Büyükşehir Belediyesi bize otobüs verdi. Biz de tamamen kendi imkanlarımızla otobüsün içini dizayn ettik. İzmir'deki köy okullarını gezmeye başladık. Teknolojiye meraklı olan, teknoloji ulaşamayan gençlere bu eğitim vermek istedik." dedi.

Yazılıma ilgisi olan ama bilgisi bulunmayan çocukları keşfederek teknoloji eğitimi verdiklerini anlatan Kansızoğlu, şunları kaydetti:

"5 ay önce eğitimlere başladık. Teknolojiye meraklı gençlerin varlığını görmek bizi mutlu etti. Birkaç yıldır da öğrencilerimizle TEKNOFEST'e katılıyoruz, bu sene de savaşan İHA yarışmasına katıldık. Şu ana kadar 3 bine yakın öğrenciye gittik. Köye gittiğimizde teknolojiye meraklı çocuklar hemen otobüsün yanına geliyor. Meraklı gençler belli oluyor, hemen soru soruyorlar. Özellikle ekonomik durumu olmayan çocuklara destek vererek onları iyi bir mühendis olarak yetiştirmek istiyoruz."

Bilişim teknolojileri öğretmeni Mert Yalçın da teknolojiyle bulaşamayan köy çocuklarına eğitim verdiklerini dile getirdi.

İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Cebeci ise sergiledikleri İHA ve dronlarının tamamını kendilerinin yaptıklarını vurgulayarak, bilgisayar mühendisi olmak istediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandıSamsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladıHatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyorTürkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor
Anahtar Kelimeler:
İzmir Teknofest İHA köy okulları

Samsun Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
12:39
İkindi
16:17
Akşam
19:11
Yatsı
20:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Bengi Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Canik
Pınar Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.